Haberler » Güncel » Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada

Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada

Malezya'da bir pikap araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

09.10.2019 12:10Feci kazadan sağ olarak kurtuldu.. o anlar kamerada
Malezya'da bir pikap araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görerek  duran diğer sürücüler, kazazedelerin yardımına koştu. Kamyonet sürücüsü, ezilen kabinden sağ olarak çıkarıldı.

Kaza, trafiğin soldan aktığı Malezya'nın, Pahang eyaletindeki Cameron Highlands'taki dağ yolunda meydana geldi. Arkadaki bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, ters şeride giren pikap aracın, karşı şeritten gelen kırmızı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Çarpışma sonrası kabini ezilen kamyonet yan yattı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri ise araçlarından inerek kazazedelerin yardımına koştu. Kırmızı kamyonetin sürücüsünün, diğer sürücülerin yardımıyla aracından çıkarıldığı ve tek ayağının üzerinde sektiği görüldü.

Yerel medya, kamyonet ve pikap aracın sürücülerinin feci kazadan yaralı olarak kurtulduklarını duyurdu.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Pikap aracın karşı şeride geçmesi
-Kaza anı
-Kamyonetin yan yatması
-Diğer sürücülerin yardıma koşması
-Kamyonet sürücüsünün araçtan çıkarılması



Malezya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 Dha yurt bülteni-13
15:19 Düzce'de çeltik hasadı sürüyor
15:19 Gülabibey Camisinde çevre düzenleme çalışmaları başladı
15:19 Meme kanserinde erken teşhis hayati önemde
15:19 Evlilik Okulu projesi ile 30 bine yakın çifte eğitim verildi
15:24 Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi
15:24 Bağcılar ilçe milli eğitim müdürlüğü binası tahliye edildi (ek)
9.10.2019 15:25:02