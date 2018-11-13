TIR Dorsesine Sıkışan İşçi, Feci Şekilde Can Verdi! Korku Dolu Anlar Kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen olayda, buzdolabı yüklü TIR geri manevra yaptığı sırada dorse ile yükleme rampası arasına sıkışan bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti. Ölüm anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

TIR DORSESİ İLE YÜKLEME RAMPASININ ARASINA SIKIŞARAK CAN VERDİ

Edinilen bilgilere göre olay Çerkezköy'de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. İdaresindeki TIR'la yükleme rampasına yanaşan Mecit Taşar adlı sürücü yükleme işleminin tamamlanmasının ardından idaresindeki aracı rampadan birkaç metre ayırdı. Ancak daha sonra önünde bulunan bir başka araca geniş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yapan TIR'ın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan Maşallah Kırmızıyıldız sıkışarak feci şekilde can verdi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yaşanın kazanın ardından TIR sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.