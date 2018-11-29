FED Başkanı, Faiz Artıracaklarını Açıkladı, Dolar Düşüşe Geçti

ABD Federal Rezerv Bankası Başkanı Jerome Powell, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan eleştirilerin ardından faiz oranlarını yükseltme politikasını izlemeye devam edeceğini açıkladı. New York'ta katıldığı bir konferansta konuşan Powell, "Faiz oranları hala tarihsel standartlara göre düşük" dedi. Powell, kademeli faiz artışlarının etkisinin belirsiz olduğunu ve bunları görmek için bir yıl ya da daha uzun bir süre beklenmesi gerekebileceğinin altını çizdi.

"ÜLKE EKONOMİSİ BÜYÜME YÖNÜNDE"

New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada Powell, "Ben ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ülke ekonomisine dair tahminleri sürekli güçlü büyüme yönünde. Finansal zayıflıklar ise ılımlı bir seviyede. Finansal istikrar, para politikası için artık daha fazla vazgeçilmez durumda. Çok hızlı gitmek riskli" değerlendirmesinde bulundu.

"PARA POLİTİKAMIZ EKONOMİYİ YOLUNDA TUTACAK ŞEKİLDE TASARLANACAK"

Powel sözlerini, "Her zaman olduğu gibi, para politikası kararlarımız ekonomiyi yolunda tutacak şekilde tasarlanacak" şeklinde tamamladı.

Federal Rezerv Bankası, bu yıl faiz oranlarında üç kez artışa gitti. Powell'ın bu açıklamasından sonra Aralık ayında faiz oranlarının tekrar yükselmesi bekleniyor.

FED Başkanı Powell'ın yaptığı konuşmasının ardından Dow Jones endeksi neredeyse 500 puan yükseldi. Gün ortasında piyasalar, faiz oranlarında bir artış olursa, çok hafif olacağını söyleyen Powell'ın mesajına anında cevap verdi.