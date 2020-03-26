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Fed Başkanı Powell: "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok"

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon olmadığını belirterek, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi.

26.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:24
Fed Başkanı Powell:
ABD Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Jerome Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon olmadığını belirterek, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi." dedi.
Powell, katıldığı bir televizyon programında, Fed'in acil kredi sağlama yetkisi bulunduğunu ve buradaki tek sınırın Hazine Bakanlığı'ndan alınan desteğin miktarı olduğunu söyledi.
Salgının neden olduğu durumun tipik bir ekonomik daralma olmadığını belirten Powell, "Bu benzeri görülmeyen durumda geçici adımlar atma, bu kredileri sağlama imkanımız var ve bunu agresif bir şekilde yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Powell, virüsün kontrol altına alınması için insanlardan işletmelerini kapatmaları ve evde kalmalarının istendiğini anımsatarak, salgının kontrol altına alınmasıyla işletmelerin yeniden açılacağını ve güvenin geri döneceğini söyledi.
Bu süreçte işsizlik oranında artış ve ekonomik faaliyetlerde önemli bir azalmanın görülebileceğini vurgulayan Powell, diğer yandan bu durum geçtiğinde iyi bir toparlanmanın olabileceğini ifade etti.
Powell, "Ekonomiye kredi akışı sağlayarak ve faiz oranlarını düşük tutarak yapmaya çalıştığımız temel şey, toparlanmanın güçlü olmasını sağlamak." dedi.
"ABD ekonomisi bir resesyon içinde olabilir"
Virüsün yayılmasının yakında kontrol altına alınacağına inandığını belirten Powell, insanların güvenini yeniden kazanacağını, işletmelerin açılacağını ve tüketicilerin harcamaya devam edeceğini kaydetti.
Powell, "İlk işin virüsün yayılmasını kontrol altına almak ve daha sonra ekonomik faaliyetlere devam etmek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ekonomisinin bir resesyon içinde olabileceğini ancak bunun normal bir resesyon olmadığını vurgulayan Powell, "Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok. Aksine ekonomi çok iyi performans gösterdi." dedi.
"Ekonomik faaliyet bu yılın ikinci çeyreğinde azalabilir"
Jerome Powell, ekonomik faaliyetin bu yılın ikinci çeyreğinde azalabileceğini ancak yılın ikinci yarısında canlanmasını beklediklerini dile getirdi.
Fed'in son attığı adımlarla ilgili bir risk görmediklerinin altını çizen Powell, Fed'in istikrarın sağlanmasını ve işletmelere kredi verilebilmesini sağlamaya çalıştığını, bunun alışılagelmedik bir durumda yapılan uygun bir adım olduğunu söyledi.
"Cephanesiz kalmayacağız"
Fed Başkanı Powell, kredi sağlamada da Fed'in "cephanesiz kalmayacağını" dile getirerek, faiz oranlarını da her zaman uygun olduğunu düşündükleri orana getirdiklerini kaydetti.
Fed'in Amerikan halkına hizmet etmeye odaklandığını vurgulayan Powell, insanlardan evlerinde kalmaları ve ekonomik faaliyetlerden uzak durmalarının istendiğini, bunun halk sağlığı için bir yatırım olduğunu söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi

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Haberler ›› Ekonomi ››Fed Başkanı Powell: 'Ekonomimizle ilgili temelde bir yanlış yok' - Ekonomi

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