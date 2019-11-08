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Fed / Bostic: Ekonomide yüzde 2.0 enflasyon hedefi tutar

Merkez Bankası) Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini tutturacağına inandığını söyledi.

08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:34 Fed / Bostic: Ekonomide yüzde 2.0 enflasyon hedefi tutar

Merkez Bankası) Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin yüzde 2.0 enflasyon hedefini tutturacağına inandığını söyledi.

Para Piyasacıları'nın New York Üniversitesi'nde düzenlediği toplantıda konuşan Bostic, eğer oy kullanma yetkisi olsaydı, son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında oyunun faiz indirimi lehinde olmayacağını vurguladı ve ekledi: "Bugün ekonominin sağlam zeminde ayakları üzerinde durduğunu düşünmüyorum ve böyle de gidecektir. Para politikası ile yumuşak temas halinde kalmaktan memnunum ve önümüzdeki dönemde yeni bir ayarlama yapmadan önce, makro ya da mikro olsun tüm verileri gözden geçirmekten yanayım."



Amerika Birleşik Devletleri, New York Üniversitesi, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

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