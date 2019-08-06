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Fed/Brainard: Yumuşak enflasyon "yeni normal"

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in piyasalardaki oynaklığı yakından izlediğini ve yüzde 2.0 hedefine göre yumuşak görünen enflasyonun "yeni normal" olduğunu söyledi.

06.08.2019 14:54 Fed/Brainard: Yumuşak enflasyon
– ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in piyasalardaki oynaklığı yakından izlediğini ve yüzde 2.0 hedefine göre yumuşak görünen enflasyonun "yeni normal" olduğunu söyledi.
Brainard ayrıca, fiyat büyümesinin kaynak kullanımına daha az hassas oduğunu belirtti ve "Genişlemeyi sürdürmeyi hedefliyoruz ve ben genel görünümdeki gelişmeleri yakından ve dikkatle izliyorum" dedi.
İşgücü piyasasının işsizliğin on yıllardır görülen en düşük düzeyde olması sebebiyle güçlü olduğunu ifade eden Brainard, Fed'in enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltmek için desteğini sürdreceğini ekledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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