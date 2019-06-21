21.06.2019 14:06
Haberler » Ekonomi » Haber

Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi

Fed/Bullard: Fed faiz oranını indirmeliydi

Saint Louis Fed (Merkez Bankası) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.

Saint Louis Fed ( Merkez Bankası ) Başkanı James Bullard, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz oranlarını yüzde 2.25 – yüzde 2.50 arasında sabit tutma kararına katılmadığını belirtti.
Bullard yaptığı açıklamada, "İzlenmesi gereken en uygun yol faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0 – yüzde 2.25 düzeyine indirmek olurdu" dedi.
Kişisel tüketim harcamalarının Fed'in yüzde 2.0 enflasyon hedefinin yaklaşık 40 – 50 baz puan altında olduğunu belirten Bullard, piyasa önlemlerine dayanan enflasyon beklentilerinin potansiyel olarak Fed'in hedefinden daha aşağıya çekebilecek kadar "zayıfladığını" söyledi ve ekledi:
"Gelişmeler ışığında, federeal fon oranları enflasyonda beklenen değerlerin altına düşüşü engelleyecek ve yavaşlayan  ekonomiyi artan aşağı yönlü risklerle karşı karşıya bırakacağına inanıyorum."


- İstanbul
Kaynak: DHA
merkez bankası , piyasa , faiz , fed , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
16:06 İTSO'dan üyelerine Yapı Fuarı gezisi
16:05 Huawei, Rus işletim sistemi kullanabilir
15:53 Turizme 70 milyon Euro katkı sağlayan Kapadokya balon uçuşlarına yeni düzenleme
15:49 Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda hasat başladı
15:47 MB - Konut fiyatları Nisan'da yıllık reel yüzde 14.02 düştü
15:45 MHP Milletvekili Taytak, yumurta üreticilerinin sorunlarını TBMM'ye taşıdı
15:45 Finansal hizmetler güven endeksi Haziran'da 10 puan arttı