Fed/Bullard: Fed'in her tehdide yanıt vermesi gerçekçi değil

ABD'de St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik "her tehdide" yanıt vermesini gerçekçi bulmadığını vurguladı.The Wall Street Journal'ın haberine göre, Ulusal Ekonomistler Kulübü'nde konuşan Bullard, Beyaz Saray'a ticaret politikası tehditlerini ya da açıklamalarını piyasaları kargaşaya sürüklediği her anda Fed'den faiz indirimi beklenmemesi gerektiği mesajını verdi.Fed'in geçen hafta yaptığı faiz indirimi ile para politikasını "kayda değer şekilde" gevşek hale getirdiğini ve ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin neden olduğu belirsizliği yeterince telafi ettiğini savunan Bullard, "Fed'in her tehdide yanıt vermesinin, kısasa kısas bir ticaret savaşında karşı tehdit oluşturmasının gerçekçi olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.Bullard, faiz indirimlerine bundan sonra daha sabırlı şekilde yaklaşacağının sinyalini vererek, "Faizlerin Fed'in Eylül toplantısında yeniden indirilmesi gerekip gerekmediğine karar vermeden önce verileri bekleyip görmek uygun olacak" dedi.