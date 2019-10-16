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Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) "düşük tempoyla" büyüyeceğini söyledi ve "görülebilir bir gelecekte" bu büyümenin yüzde 2.0'nin altında kalacağının altını çizdi.

16.10.2019 09:03Fed/Daly: ABD'de GSYH düşük tempoyla büyüyecek

San Francisco Fed (Merkez Bankası) Başkanı Mary Daly, ABD'de gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) "düşük tempoyla" büyüyeceğini söyledi ve "görülebilir bir gelecekte" bu büyümenin yüzde 2.0'nin altında kalacağının altını çizdi.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Los Angeles World Affairs Council & Town Hall'de konuşan Daly, ABD ekonomisi hakkında haberlerin büyük oranda pozitif olduğuna işaret etti ve ekledi:

""Şimdiye kadar, ekonominin iyi yerde olduğunu görüyorum ve politika uyumu iyi yolda. Yüzde 3.5 işsizlik oranı düşük, istihdam büyümesi güçlü, tüketici harcaması sağlıklı ve hanehalkı güvenli."

ABD-Çin ticaret anlaşmasının sonuçlandırmaktan uzak ve dünya ekonomisinin zayıflamasının ABD büyümesine karşı rüzgarları estirmeye başladığına da dikkat çeken Daly, fabrika aktivitelerinin düşmesi ve işletme harcamalarının yumuşamasına işaret etti.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, San Francisco, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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