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Fed’den bir paket daha

Fed şirketlere doğrudan para vermesine olanak sağlayan fonlama imkanını tekrar devreye aldı.

17.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:39
Fed’den bir paket daha
Fed şirketlere doğrudan para vermesine olanak sağlayan fonlama imkanını tekrar devreye aldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fed, Ekonomi

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