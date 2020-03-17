Fed’den bir paket daha
Fed şirketlere doğrudan para vermesine olanak sağlayan fonlama imkanını tekrar devreye aldı.
17.03.2020 18:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:39
Fed şirketlere doğrudan para vermesine olanak sağlayan fonlama imkanını tekrar devreye aldı.
Kaynak: Dunya.com
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