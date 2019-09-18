Fed'den faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çektiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri
ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1,75- 2,00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.
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, Ekonomi Kaynak: AA