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Fed'den faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çektiğini bildirdi.

18.09.2019 21:26Fed'den faiz indirimi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 1,75 – 2,00 aralığına çektiğini bildirdi.
ABD Merkez Bankası Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, politika faiz oranının yüzde 1,75- 2,00 aralığında tutulduğu, faiz oranının indirilmesi kararının 3'e karşı 7 oyla alındığı kaydedildi.
Fed, 31 Temmuz tarihinde de politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00 – 2,25 aralığına çekme kararı almıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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