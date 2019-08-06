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Fed eski başkanlarından "Fed için bağımsızlık" çağrısı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört eski başkanı, Fed'in çalışmalarını, "bağımsız şekilde, siyasi misillemelerden korkmadan sürdürmesi" çağrısı yaptılar.

06.08.2019 08:48 Fed eski başkanlarından
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dört eski başkanı, Fed'in çalışmalarını, "bağımsız şekilde, siyasi misillemelerden korkmadan sürdürmesi" çağrısı yaptılar.
The Wall Street'te, Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen'in imzalarıyla yayınlanan ortak açıklamada, "Bizler Fed Yönetim Kurulu'nun eski başkanları olarak, Fed ve başkanın bağımsız şekilde, ekonominin çıkarı için en iyi olan şekilde ve siyasi baskılar olmadan hareket etmesine izin verlimesi gerektiğine inanıyoruz" çağrısı yaptılar.
Dört eski başkanın açıklamasında, Fed'in ülkenin çıkarları için en iyi kararları ancak "siyasi etkiden bağlımsız" verebileceği ve bu nedenle Fed'in bu olanağa sahip olması gerektiği vurgulandı.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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