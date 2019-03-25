25 Mart 2019, 09:33
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Fed/evans: 2020'nin İkinci Yarısına Kadar Faiz Artışı Beklemiyorum

Fed/evans: 2020

Federal Reserve Bank of Chicago (Chicago Fed) Başkanı Charles Evans, Fed'in 2020'nin ikinci yarısına kadar faiz artırmasını beklemediğini söyledi.

Federal Reserve Bank of Chicago (Chicago Fed) Başkanı Charles Evans, Fed'in 2020'nin ikinci yarısına  kadar faiz artırmasını beklemediğini söyledi.

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) oy verme hakkı olan üyelerinden biri olan Evans,  faizleri yükseltmeden önce yüksek enflasyon konusunda daha fazla kanıt görülmesinin gerektiğini vurguladı.

Mevcut federal fon faiz oranının "nötr" seviyeye yakın olduğunu savunan Evans, Fed'in cari para politikasının  ekonomiye ne çok fazla destekleme sağladığını ne de sınırladığını vurguladı ve ekledi:

"Faiz artırımlarını durdurmak, ara vermek ve işlerin  nasıl geliştiğini bekleyip görmek için iyi bir zaman."

Federal Reserve Bank of St. Louis (St. Louis Fed) Başkanı James Bullard da, tahvil piyasalarından ekonomik  görünüm konusunda negatif sinyallere işaret etti ve bununla birlikte büyüme ve istihdam konusunda iyimser  olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

The Wall Street Journal'a konuşan Bullard, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeme ve  bu yıl için faiz artırımı beklentilerinin projeksiyonlardan çıkarılması  kararlarına destek verdi.

FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri olan Bullard, Fed'in faizler konusunda karar almadan önce yaz boyu verileri izlemesi gerektiğini savundu. - İstanbul Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Kaynak: DHA