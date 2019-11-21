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Fed faiz indirimine neden olarak ticaret savaşını gösterdi

ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Ekim ayında yapılan faiz indirimine gerekçe olarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve buna bağlı oluşan belirsizlikleri gösterdi.

21.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 21.11.2019 08:35Fed faiz indirimine neden olarak ticaret savaşını gösterdi

ABD Merkez Bankası ( ) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Ekim ayında yapılan faiz indirimine gerekçe olarak, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ve buna bağlı oluşan belirsizlikleri gösterdi.

FOMC'nin tutanaklarında, belirsizliklere dayalı küresel büyümedeki yavaşlamanın ABD ekonomisine de yayılmakta olduğuna dikkat çekildi.

Fed'in 29-30 Ekim tarihlerinde yaptığı ve faizleri 25 baz puan düşürdüğü toplantının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklarda "Katılımcıların çoğu, bu toplantıda 25 baz puanlık faiz indiriminden sonra politika yaklaşımının, ılımlı büyüme, güçlü istihdam piyasası ve komitenin simetrik yüzde 2.0 hedefi yakın seyreden enflasyon görünümünü desteklemek için iyi bir şekilde ayarlanacağına karar verdi" denildi ve eklendi:

""Birçok katılımcı, bu toplantıda ek ılımlı gevşemenin, küresel büyümedeki devam eden zayıflık ve ticari

gelişmelere ilişkin belirsizliğin artması nedeniyle uygun olduğuna karar verdi."

Fed'in yıl sonundan önce 10-11 Aralık tarihlerinde para politikası toplantısı yapacak. Birçok kuruluşun yaptığı anketlere göre, yatırımcılar ve analistler, Fed'in faizleri en az 2020 ortasına kadar sabit tutmasını öngörüyorlar.



Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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