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Fed faiz kararı sonrası ABD piyasaları hafif toparlandı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası Wall Street açılış öncesi işlemlerde hafif toparlandı.

01.08.2019 12:22 Fed faiz kararı sonrası ABD piyasaları hafif toparlandı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararı sonrası Wall Street açılış öncesi işlemlerde hafif toparlandı.
Fed'in faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın söz konusu faiz indiriminin "uzun süreli bir indirim döngüsünün başlangıcı anlamına gelmediği" açıklamalarının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) ekonomiyi desteklemeye yönelik aldığı önlemlerden memnun olmadığını söyledi.
Gelişmelerin ardından açılış öncesi işlemlerde ABD piyasalarında;
Dow Jones yüzde 0.06,
Nasdaq yüzde 0.07 yükselirken
S&P 500 bir değişim göstermedi.
Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.29 düşüşle 1,10426 dolardan, sterlin de yüzde 0.36 düşüşle 1,21157 dolardan işlem gördü.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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