FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi

FED, faiz kararını açıkladı. FED toplantısından gelen son dakika haberlerine göre faizler beklendiği gibi 2.25-2.50 aralığında sabit bırakıldı. Piyasaların gözü Başkan Powell'ın başta bütçe normalizasyonu ve ilerleyen toplantılardaki faiz artırımlarına ilişkin açıklamalarında

FED, POLİTİKA FAİZİNİ SABİT TUTTU

FED üyeleri faizlerin sabit tutulmasına karar verdi ve FED'in politika faizi mevcut 2.25-2.50 aralığında kaldı.

DOLARDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Ekonomik büyümenin yavaşladığını belirten FED bu yıl faiz artırımı yapılmayacağının, 2020 yılında da 1 faiz artırımının sinyalini verdi. FED kararı sonrası gün içerisinde 5,48 TL seviyesini gören dolar, 5,41 seviyesine geriledi.

Faizlerin sabit bırakılmasının ardından FED'in makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Başkan Jerome Powell'ın açıklamaları bekleniyor...