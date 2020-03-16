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Fed, faizi sıfıra indirdi!

Fed faizi sıfıra indirdi; 700 milyar dolarlık parasal genişleme programı açıkladı.

16.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:30
Fed, faizi sıfıra indirdi!
Fed faizi sıfıra indirdi; 700 milyar dolarlık parasal genişleme programı açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fed, Ekonomi

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