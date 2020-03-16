Fed, faizi sıfıra indirdi!

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Ekonomi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir
Ekonomi
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Ekonomi
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
Ekonomi
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Ekonomi
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık