Fed gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını artırdı
New York Fed bugün yaptığı açıklamada gecelik ve vadeli repo işlemlerinde miktarı artıracağını duyurdu.
09.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:10
New York Fed bugün yaptığı açıklamada gecelik ve vadeli repo işlemlerinde miktarı artıracağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Fed gecelik ve vadeli repo ihale miktarlarını artırdı
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