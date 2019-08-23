Haberler» Ekonomi» Haber

Fed/George: Yüzde 2.0 büyüme hala mümkün

Kansas Fed Başkanı Esther George, işsizliğin çok düşük düzeyde olduğunu ve ücret artışlarının ABD Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda olduğunun altını çizdi ve yüzde 2.0'lik bir ekonomik büyümenin 2019 yılı için hala mümkün olduğunu belirtti.

23.08.2019 08:00 Fed/George: Yüzde 2.0 büyüme hala mümkün
Kansas Fed Başkanı Esther George, işsizliğin çok düşük düzeyde olduğunu ve ücret artışlarının ABD Merkez Bankası'nın hedefleri doğrultusunda olduğunun altını çizdi ve yüzde 2.0'lik bir ekonomik büyümenin 2019 yılı için hala mümkün olduğunu belirtti.
CNBC'ye konuşan George ekonominin "çok iyi" durumda olduğunu söyledi ve artan riskler karşısında döngü ortasında ayarlama yapmama politikasını savundu.
Sıkı para politikası savunucusu olan George, Fed'in son para politikası toplantısında 2008 yılından bu yana ilk kez faiz indirimine gidilmesini, parasal gevşemenin "gereksiz" olduğunu ve mali istkrara olası etkilerini gözlemlediğini söyleyerek eleştirmişti.
George ayrıca, risklerin gerçekten aşağı yönlü olduğunu, küresel büyümöenin yavaşladığını ve ticaret belirsizliklerinin görünümü olumsuz etkilediğini tekrarladı.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kansas, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:26   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:25   Piyasalarda gözler Powell'ın konuşmasına çevrildi
09:25   Anadolu Otoyolu'nda 20 Eylül'e kadar yenileme çalışması yapılacak
09:23   S&P Global Platts: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 3 adet azaldı
09:20   Üniversite kayıtları için son gün
09:18   Mustafakemalpaşa OSB'ye dev yatırım
09:18   VSY Biotechnology, Almanya'da yeni lojistik merkezini açtı