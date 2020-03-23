Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak - Ekonomi

Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak.

23.03.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:55
Fed hafta boyunca 625 milyar dolarlık tahvil alacak

ABD Merkez Bankası ( Fed ), Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacak.

Fed'den yapılan açıklamaya göre, bu hafta her gün 75 milyar dolar olmak üzere toplam 375 milyar dolarlık hazine tahvili ve her gün 50 milyar dolar olmak üzere toplam 250 milyar dolarlık konut kredisine dayalı tahvil alınacak.

Açıklamada, Fed para politikası aktarım mekanizmasının doğru çalışması için gereken miktarda tahvil alacağı, işverenlere ve hanelere kaynak sağlayacağı vurgulandı.

Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya oduğunun altı çizilerek, henahalkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekildi.

Açıklamada, bir yandan belirsizlikler sürerken, ekonominin de ağır bozulma ile karşı karşıya kaldığına dikkat çekilerek, gelirlerde düşüşler ve iş kayıplarının yaşanmaması için, gerek kamuda, gerekse özel sektörde sert önlemler alınması gerektiğinin altı çizildi.

Fed ayırca, KOBİ'leri krediler ile desteklemek için yakında "Reel Ekonomi İşletme Kredi Programı" başlattacağını da duyurdu. Buna göre, Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde, yatırım yapılabilir şirketler için dört yıla kadar vadeli kredi sağlanmasına olanak sağlayacak şirket tahvili programı başlatılacak.


Kaynak: DHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Koronavirüs, Fed, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Ekonomi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Fed sınırsız parasal genişleme işaret etti - Ekonomi Kapalıçarşı'da altın - Ekonomi Altının kilogramı 317 bin 500 liraya yükseldi - Ekonomi Koronavirüs AB'de taşımacılığı felç etti - Ekonomi Türkiye'de kamu bankalarından koronavirüs desteği - Ekonomi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı - Ekonomi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı - Ekonomi Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading