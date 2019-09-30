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Fed/harker: faiz oranları şimdilik değişmemeli

Philadelphia Merkez Bankası (Fed) Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarının şimdilik değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.

30.09.2019 09:31Fed/harker: faiz oranları şimdilik değişmemeli
Philadelphia Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Patrick Harker, faiz oranlarının şimdilik değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.
Harker Gölge Açık Piyasa Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, Eylül ayındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indiriminden yana karar vermediğini belirterek, şunları söyledi:
"İşlerin yerine oturmasını beklemeli, sıkı durmalı ve olayların nasıl gelişeceğini izlemeliyiz. Çoğunlukla ticaret ve uluslararası gelişmelerin oluşturduğu belirsizlikler nedeniyle aşağı yönlü risklerin daha fazla olduğu ortada. İş kararlarını her şeyden çok etkileyen şey belirsizlik."



Merkez Bankası, Philadelphia, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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