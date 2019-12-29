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FED'in eski araştırma direktörü Şahinöz, Biga'da ekonomiyi yorumladı

ABD Merkez Bankası (FED) eski araştırma direktörü Erkin Şahinöz, Biga Sanayici ve İşadamları Derneği (BİSİAD) tarafından düzenlenen 'Belirsizlik ortamında şirket yönetimi, kur ve faizin yönü, endüstri ve ticaret 4.0' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

29.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:48 FED'in eski araştırma direktörü Şahinöz, Biga'da ekonomiyi yorumladı
ABD Merkez Bankası (FED) eski araştırma direktörü Erkin Şahinöz, Sanayici ve İşadamları Derneği (BİSİAD) tarafından düzenlenen 'Belirsizlik ortamında şirket yönetimi, kur ve faizin yönü, endüstri ve ticaret 4.0' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Köşdere Aktivite Merkezinde düzenlenen konferansa Dünya gazetesi yazarı, ABD Merkez Bankası (FED) eski araştırma direktörü Erkin Şahinöz, katılımcılarla bilgilerini paylaştı. Konferansta, Türkiye'nin büyüme kompleksinde olduğunu ifade eden Şahinöz, "Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden birisine sahip. Mesele büyük olmak değil. Büyümeyi bırak, iyi olmaya bak. Türkiye'nin ıskalama lüksü yok. Dönüşüm hiç bu kadar hızlı olmamıştı. Hiç de bu kadar yavaş olmayacak. Yeni dönem diyor ki; her şeyi bil ama bir konuda en iyi ol. Şirketlerde, insan kaynakları yönetiminde eksiğimiz var. Finansal olarak yönetimde zayıfız. Riski yönetemiyoruz. Dönüşümü yönetemiyoruz. Ortalama olarak bu ülkede bir şirket 14 yıl yaşıyor. Şirketinizin borcu olabilir ama en fazla karınızın 3 katı kadar. Amerika'dan kur şoku gelmediği sürece ambargo gelmediği sürece gönlünüz rahat olsun. 750 milyar dolarlık bir ekonomiyiz. Ekonomimizin beşte biri kadar parayı vatandaş bankada tutuyor. Uzun vadeli değil kısa vadeli esnek planların yapılması gereken bir dönem. Bu bir ömre sığan kariyer olmayacak. İş yeri yok, iş var. Proje tabanlı sözleşmelerin yapılacağı yeni bir dönem. En önemli kültürümüz; işbirliği yap, büyüklük kompleksine girme. İyi ol, küçük kal, iyilerle ittifak yap. Senden daha iyilerle ittifak yap ki seni de yukarıya çeksin" ifadelerini kullandı.

Konferans sonunda iş adamlarının sorularını cevaplandıran Şahinöz'e BİSİAD Başkanı İsmail Özer tarafından plaket takdim edildi. Konferansa; Güney Marmara Sanayici ve İş Dünyası (GÜNMARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Tamer Çelik, Biga Sanayici ve İşadamları Derneği (BİSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve iş adamları katıldı. - ÇANAKKALE

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Biga, Ekonomi

Kaynak: İHA

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