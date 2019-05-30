Fed'in faiz düşüreceği beklentileri yükseldi

CME Group'un federal fon hisseleri incelemesine göre, ABD'li yatıcımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği beklentileri, Salı gününe göre yüzde 7 artışla, yüzde 86 düzeyine yükseldi.

Bunun yanında, faiz oranlarının "Eylül ayında düşürüleceği" beklentileri, Salı günü ölçülen yüzde 50'den, yüzde 62'ye yükseldi.

PİYASALAR DÜŞÜŞLE AÇILDI

Erken saatlerde getiri eğrisinin 10 yıl önceki finansal krize yakın düzeye yaklaşması ve ekonomik yavaşlama endişeleri ABD piyasalarının düşüşle açılmasına neden oldu.