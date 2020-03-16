Fed'in faiz indirimi sonrası altın fiyatları yükseldi
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faizi 100 bazpuan indirimle yüzde 0.0-0.25 aralığına çekmesi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıklamasının ardından, altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.
16.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:04
ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ), faizi 100 bazpuan indirimle yüzde 0.0-0.25 aralığına çekmesi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıklamasının ardından, altın fiyatları yüzde 1.0'den çok yükseldi.
Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1.0-1.25 aralığına çekmişti.Altın fiyatları ons başına yüzde 1.03 artışla 1,543.75 dolara kadar çıkarken, euro bazında da yüzde 0.81 artışla 1,386.92 euroya çıktı. Altının yanı sıra, platin fiyatları da yüzde 0.96 artışla ons başına 769.49 dolara ve paladyum fiyatları da yüzde 3.59 artışla ons başına 1,874.42 dolara yükseldi. Buna karşılık gümüş fiyatları ise yüzde 0.65 düşüşle ons başına 14.60 dolara geriledi.Covid-19 salgının ekonomiye "güçlü" etki yaptığına dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, turizm ve ilgili sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti.
Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısını beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiyor. Gelişmeleri önceden bilmek olanaksız" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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