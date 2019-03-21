Fed'in Faiz Kararına Bakan Albayrak'tan İlk Yorum: Elinde Döviz Olan 'Eyvah Eyvah' Diyor

Amerikan Merkez Bankası (Fed) yaptığı açıklamada faizlerde değişiklik yapmadığını duyurdu. Fed'in faiz kararınına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'Eyvah eyvah' diyor olabilir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OYDER (Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği) tarafından düzenlenen Otomotiv Kongresi'nde konuştu. Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

EKONOMİDEKİ TOPARLANMA

"Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi her geçen gün kendini geliştirerek yoluna devam ediyor. Ekonomimiz bir toparlanma ve dengelenme dönemine girdi tüm ekonomik göstergeler bunu gösteriyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

FED'İN FAİZ KARARI

"Fed kararları sonrası elinde döviz olan 'eyvah eyvah' diyor olabilir. 2015 te Rusya'nın maruz kaldığı döviz atağı 3 yılda atlatıldı, biz bunu daha kısa sürede atlattık."

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