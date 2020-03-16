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Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi

Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi.

16.03.2020 08:05 | Son Güncelleme: 16.03.2020 08:05
Fed'in hamleleri tansiyonu düşürmedi
Koronavirüs yarattığı hasarı onarmaya çalışan merkez bankalarının hamlesine gece yarısında FED'in faiz indirimi ve 700 milyar dolarlık varlık alım paketi eklendi. Bu hamleler Wall Street'te tansiyonu düşürmezken; dolar/TL 6,31 seviyelerinde...

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Wall Street, Koronavirüs, Ekonomi

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