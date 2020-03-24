FED'in paketinin etkileri küresel hisse senedi piyasalarında kalıcı olmadı

Endeks günü %1.81 değer kaybıyla 84,246 puandan tamamladı. Türkiye'de koronavirüs salgını kaynaklı can kaybı 37'ye yükselirken, vaka sayısı 1529'a yükseldi. Sabah saatlerinde küresel hisse senedi piyasalarında 2016 yılından beri görülen en düşük seviyelerden toparlanma belirtileri gözlemleniyor. Asya ve küresel hisse senedi piyasalarındaki olumlu görünüme bağlı olarak endeksin güne pozitif başlaması beklenebilir.

USDTRY…Geçtiğimiz hafta gelişen piyasa ülke para birimleri koronavirüs salgınının yarattığı belirsizlikle değer kaybederken, TL diğer gelişen piyasa ülke para birimlerinden pozitif ayrışıyor. Dolar TL kuru 6.60 seviyelerine yükseldikten sonra 6.53 seviyelerine kadar geri çekildi. FED'in açık uçlu varlık alım programı sonrasında TL Dolar karşısında yeni işlem gününün ilk saatlerinde olumlu bir görünüm sergiliyor.

EURTRY… Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler gelişen piyasa ülkeleri para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Euro TL kuru dün 7.11 seviyelerine yükseldikten sonra 7.09 seviyelerine geriledi. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 7.04 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD…FED piyasalara destek sağlamak amacıyla sınırsız parasal genişlemeye işaret etmesi sonrasında gün içerisinde 1.0636 seviyelerine kadar gerileyen parite 1.08 seviyelerine yükseldi. Gelen tepki alımlarının etkisini yitirmesiyle birlikte parite yeniden 1.0780 seviyelerinde dengelendi. Bugün açıklanacak PMI verilerinde virüsün ABD ve AB ekonomisine vereceği zararın boyutu tahmin edilmeye çalışılacak. Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınının hanehalkı ve tüketiciler üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırabilmek adına çeşitli destek paketleri açıklamaya devam ediyorlar. Almanya kamu harcaması sınırı kuralını kaldırarak, 750 milyar Euro tutarındaki yardım paketini onayladı.

XAUUSD…FED'in açık uçlu destek paketi açıklamasıyla birlikte altının ons fiyatı dolardaki değer kaybına bağlı olarak 1584 $ seviyelerine yükseldi. Koronavirüs salgını kaynaklı endişeler piyasalarda yüksek volatiliteye neden oluyor. Altının ons fiyatı yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1584 $ seviyelerinde işlem görüyor.

GLDGR…Gram altın fiyatları ons altın ve Dolar TL kurundaki yükselişten destek buldu. Altının ons fiyatı ve Dolar TL kurundaki yükselişe bağlı olarak altının gram fiyatı 327 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT…Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki petrol restleşmesinin devamı ve koronavirüs salgını kaynaklı endişeler nedeniyle petrol fiyatlarında yüksek volatilite devam ediyor. FED'in piyasalara teşvik açıklaması Brent petrolün varil fiyatı dün %3'üzerinde değer kazanarak 27.7 $'a yükseldi.

S&P500…FED özel sektör ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamaya yönelik tedbir paketi ve açık uçlu varlık alım programı açıkladı. FED'in parasal genişleme hamlesiyle birlikte S&P500 vadeli piyasaları toparlanırken teşvik paketi üzerinde anlaşma sağlanamaması üzerine geriledi. S&P500 vadelileri yeni işlem gününde 2016 yılındaki seviyelerinden toparlanma izlenimi veriyor.

Kaynak: Bültenler