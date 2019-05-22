Fed'in Toplantı Tutanakları Yayımlandı

Fed politika yapıcıları sabırlı yaklaşımın bir süre daha uygun olduğuna işaret ederken, çoğu Fed üyesine göre enflasyondaki düşüş muhtemelen geçici bir durum.

DÜŞÜK ENFLASYON BEKLENTİLERİNE DAİR RİSKLER ENDİŞE YARATIYOR

Birçok Fed üyesi görünüme dair aşağı yönlü risklerin sürdüğünü düşünüyorken, küresel büyümeye dair risklerin azaldığı görüşünde. Birçok üye ise düşük enflasyon beklentilerine dair risklerden endişe duyuyor.

Tutanaklar, Fed'in çok sayıda politika yapıcısının 30 Nisan- 1 Mayıs tarihli toplantıda Fed'in varlık alımlarında vadeyi kısaltmasının artılarını ve eksilerini görüştüğünü ortaya koyuyor. Bazı üyelere göre ise varlık alımlarında vadeyi uzatmanın maliyetleri olabilir.