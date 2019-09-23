Haberler » Ekonomi » Haber

Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.

23.09.2019 12:11Fed/kaplan: fed'den 2020 yılında bir indirim bekliyorum
Dallas Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2020 yılında yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasını beklediğini söyledi.
Kaplan, Fed'in faiz indirimi ile işinin en azından önümüzdeki bir kaç ay için bittiğinin altını çizerek, bu nedenle 2019 için başka faiz indirimi öngörmediğini, ancak 2020 yılında bir indirim olabileceğini söyledi ve ekledi:
"Faizin yılı yüzde 1.875 düzeyinde tamamlayacağını ifade etmiştim. Bu, Fed'in daha fazla faiz indirimini değerlendirmesine karşı olduğum anlamına geliyor mu? Hayır, ben açık  fikirliyim; ancak, bu yıl daha fazla adım atmaya doğru bir eğilimim yok."



Merkez Bankası, Dallas, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:50 Irak'ın kuzeyinde iki asker şehit oldu
13:50 Gümrük Kanunu'nda değişiklik içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
13:45 Toksan, IAA 2019’da yeni ürünlerini sergiledi
13:45 Borsa günün ilk yarısında geriledi
13:44 BEE'O'dan suda çözünür Propolis damla
13:43 TYP'den faydalanmak isteyen vatandaşlar İŞKUR'a akın etti
13:38 Balıkçılar havanın soğumasını bekliyor