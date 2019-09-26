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Fed/kaplan: mevcut faiz oranlarından memnunum

Dallas Merkez Bankası (Fed) Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin büyüme hedefi olan yüzde 2.0'nin yerine yıllık yüzde 1.7'nin daha uygun olduğunu ve mevcut faiz oranlarından memnun olduğunu söyledi.

26.09.2019 11:00Fed/kaplan: mevcut faiz oranlarından memnunum
Dallas Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Robert Kaplan, ABD'nin büyüme hedefi olan yüzde 2.0'nin yerine yıllık yüzde 1.7'nin daha uygun olduğunu ve mevcut faiz oranlarından memnun olduğunu söyledi.
CNBC ile söyleşisinde ekonomik yavaşlama risklerine de değinen Kaplan, gelecek 12 aydaki tüketimin "güçlü" olduğunu ancak 24 aylık risklerin daha kuvvetli olduğunu ifade etti ve ekledi, "Fed'in cephanesi limitli ve mali politika hükümetin borçlarına baktığımda bana pek güven vermiyor."
Kaplan küresel ekonominin yavaşladığını ve imalatın zayıfladığına işaret ederken, ABD'nin bu durumu atlatacak gücü olduğuna inandığını söyledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Dallas, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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