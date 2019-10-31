Fed kararı sonrası dolar yeni güne düşüşle başladı

Amerikan Merkez Bankası ( Fed ) faiz kararını dün akşam açıkladı. Kurum beklendiği gibi faizleri 25 baz puan indirerek yüzde 1.75-1.50 bandına çekti. Fed kararı sonrası dolar/TL bu sabah güne 5.7065 seviyelerinde başladı.

Dün ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye'ye yaptırım tasarısını onaylaması kurda dün sınırlı dalgalanmaya neden olmuş Dolar/TL 5.7680 seviyelerini görmüştü.

DOLARDA SON DURUM NE?

Dolar/TL bugün saat 08:00 itibarıyla 5.7050/5.7065'ten işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. Dün 5.40 seviyesinden işlem gören Euro ise 5.37'den alıcı buluyor.

Piyasalar bir yandan da Brexit konusu izliyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün yapılan oylamada Brexit konusundaki çıkmazı kırmak için erken seçimlere gidilmesi konusunda parlamentodan onay almasının ardından, İngiltere'de Aralık ayında seçim yapılacak. AB Pazartesi günü İngiltere'nin Brexit'i 31 Ocak 2020'ye erteleme talebini kabul etmişti.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık'ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu'nda verilecek mesajlar izlenecek.