Haberler» Ekonomi» Haber

Fed/Kashkari: Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül'deki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı.

16.08.2019 08:43 Fed/Kashkari: Ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor
ABD Merkez Bankası (Fed) Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "ekonomiye daha çok destek vermek gerektiğini" söyledi ve Eylül'deki Federal Açıp Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında tüm verileri değerlendireceklerini vurguladı.
Ekonomik görünüm için gelen finansal piyasa ve ekonomi sinyallerini "karışık" olarak niteleyen Kashkari, Fed'in büyümeyi desteklemek için faizleri daha da indirmesine büyük olasılıkla destek vereceğinin sinyalini verdi.
Ticari gerilimlerin, işletmeleri tedbirli davranmaya yönlendirdiğiri vurgulayan Kashkari, ABD'de getiri eğrisinin terse dönmesinin küresel hisse senedi piyasalarında düşüşe yol açtığına dikkat çekti.
Bununla birlikte istihdam piyasası ve tüketici harcamalarındaki güçlü gelişmenin sürdüğünü vurgulayan Kashkari, Eylül ayındaki FOMC toplantısında karar almak için tüm verileri değerlendireceklerini söyledi ve ekledi:
"Evet, ekonomiye daha çok destek vermek gerekiyor; çünkü, büyümenin sürmesi gerekiyor. 'Durgunluğun (resesyon) bizi vurmasına izin vermemeliyiz kampı'na eğilimliyim."



Amerika Birleşik Devletleri, Eylül, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
09:19   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:12   Polislikten emekli olununca organik tavuk çiftliği kurdu
09:11   Yurt içi piyasalar sanayi üretimi verilerine odaklandı
09:05   Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
09:01   TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
08:57   Kredide aslan payı kurumsalın
08:57   Kredi kullanımında denetim artıyor