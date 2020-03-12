Fed, Kovid-19 endişesindeki piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
12.03.2020 21:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:10
ABD Merkez Bankası ( Fed ) New York Şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.
Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.
Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.
Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek.
Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.
New York Fed'den yapılan açıklamaya göre, banka bugün gerçekleştirdiği 3 ay vadeli repo işlemiyle piyasaya 500 milyar dolarlık likidite sağladı.
Yarın da 3 ay ve 1 ay vadeli 2 repo işlemiyle piyasaya 500'er milyon dolarlık likidite sunacak banka, Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin yaşandığı piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunmuş olacak.
Bankanın 500 milyar dolarlık 3 ay ve 1 ay vadeli repo işlemleri ayın geri kalanında haftalık olarak gerçekleştirilecek.
Öte yandan, banka haftada iki kez gecelik repo operasyonlarıyla en az 175 milyar dolar ve 2 hafta vadeli repo operasyonlarıyla en az 45 milyar dolar sunmaya devam edecek.
Söz konusu repo işlemleri 13 Nisan'a kadar devam edecek.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York, Fed, Ekonomi
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