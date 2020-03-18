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Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak

Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed, piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.

18.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:02
Fed, kredi kolaylığı uygulaması başlatacak
Piyasa Yapıcılara Tanınan Kredi Kolaylığı uygulamasını başlatan Fed , piyasaların iyi bir şekilde işlemesini destekleyecek ve işletmelerle hanehalkına kredi olanağı sağlayacak.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fed, Ekonomi

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