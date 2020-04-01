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Fed merkez bankalarının dolara erişimini sağlayacak

ABD Merkez Bankası (Fed) diğer ülkelerin merkez bankalarının Covid-19 krizi süresince dolara erişimini sağlayacak.

01.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:50
Fed merkez bankalarının dolara erişimini sağlayacak

ABD Merkez Bankası ( Fed ) diğer ülkelerin merkez bankalarının Covid-19 krizi süresince dolara erişimini sağlayacak. Buna göre merkez bankaları ellerindeki ABD Hazine tahvilleri karşılığında cinsindeki gecelik dolar alabilecek. Program 6 Nisan'da devreye girecek ve en az 6 ay boyunca geçerli olacak.

Fed'den yapılan açıklamada bu yolla dolar takas (swap line) olanağına sahip olmayan ülkelerin de dolara erişim sağlayabileceğine dikkat çekilerek, "(bu imkan) menkul kıymetlerin açık piyasada satışı dışında alternatif ancak geçici bir ABD doları kaynağı oluşturarak ABD Hazine tahvili

piyasasının sorunsuz işlemesine yardımcı olacak" denildi.

Türkiye ile ABD merkez bankaları arasında dolar swap hattı bulunmuyor. ABD Hazinesi'nin verilerine göre Türkiye'de yerleşik kişi ve kuruluşların elinde Ocak itibarıyla yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde ABD Hazine tahvili bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi
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