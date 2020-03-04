Fed / Mester : İlk yarıda ekonomik büyüme virüs sebebiyle yavaşlayacak

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, bugün( Çarşamba ) yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle ABD ekonomisinin 2020'nin ilk yarısında beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngördüğünü söyledi.

Fed'in politika faizini 1.75-1.50 aralığından 1.00-1.25 aralığına çekmesinin ardından konuşan Mester, Covid-19'un ülkedeki mali ve sağlık yetkilileri için hala büyük bir zorluk olduğunu vurguladı.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan virüs sebebiyle küreselde en az 93,000 kişinin virüsten etkilendiği belirtilirken, 3,100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.