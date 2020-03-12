Fed, piyasalara 1,5 trilyon dolarlık likidite enjekte edecek
Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
12.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:25
Fed New York, koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı dalgalanmaların görüldüğü piyasalara toplam 1,5 trilyon dolarlık likidite sunacak.
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Kaynak: Dunya.com
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