Haberler» Ekonomi» Haber

Fed politika faizini 25 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası, 2008 finansal krizinden bu yana ilk kez olmak üzere politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0-2.25 aralığına çekti.

31.07.2019 21:12 Fed politika faizini 25 baz puan indirdi
ABD Merkez Bankası, 2008 finansal krizinden bu yana ilk kez olmak üzere politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 2.0-2.25 aralığına çekti.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada duyurulan 25 baz puan faiz indirimiyle Fed, 2015 yılında başlattığı sıkılaştırma politikasına son verdi. FOMC'den yapılan açıklamada söz konusu faiz indirimine "ekonomik görünüme ilişkin bazı küresel gelişmelerde ve bastırılmış enflasyon" sebebiyle gidildiğini duyururken, ABD ekonomisindeki mevcut büyümenin "ılımlı" ve iş piyasasındaki görünümün de "güçlü" olmasına karşın faiz indirimine gidildiğini belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
22:56   Dolar/TL, Fed sonrası dalgalandı
22:51   ABD: Fed finans krizinden bu yana ilk kez faiz indirdi
22:46   Fed Başkanı Powell, kafaları karıştırdı
22:00   İşte FED kararı sonrası dolarda son durum!
21:52   Fed'den 11 yıl sonra gelen ilk faiz indirimi
21:16   Fed faiz kararını açıkladı
21:12   Fed politika faizini 25 baz puan indirdi