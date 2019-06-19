19.06.2019 21:33
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Fed politika faizini sabit tuttu

Fed politika faizini sabit tuttu

– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu.

– ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 2.25-2.50 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dokuza bir oyla faizleri sabit tutmaya karar verirken, Komite ayrıca politikaya yönelik yaklaşım tanımından "sabırlı" ifadesini kaldırdı. FOMC'den yapılan açıklamada "Bu belirsizlikler ışığında Komite, ekonomik görünümüne ilişkin yapılacak açıklamaları yakından izleyecek ve güçlü iş piyasası ile Komite'nin yüzde 2.0'lik enflasyon hedefiyle genişlemenin sürdürülmesi için gerekli şekilde hareket edecektir" denildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

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