Haberler» Ekonomi» Haber

Fed/powell: enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.

23.08.2019 17:57 Fed/powell: enflasyon hedefi için büyümeyi destekleyeceğiz
– ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole zirvesinde yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyıonu yüzde 2.0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.
Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan anlaşmasız Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.
Küresel riskleri işaret eden Powell, "Hem sakin hem de kriz durumlarında kullandığımız para politikası araçlarını inceleyerek, elimizdeki araçları genişletip genişletmeme kararı alacağız" dedi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Michael Jackson, Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:52   Meteorolojiden sağanak uyarısı
18:46   KARDÖKMAK'ta 1. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı
18:42   Borsada değer kaybeden hisseler
18:42   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:40   Malatya'da kuru kayısı lisanslı deponun temeli atılacak
18:40   Borsada endekslerin değişimi
18:40   Borsada en çok değer kazanan hisseler