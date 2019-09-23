Haberler » Ekonomi » Haber

Fed/rosengren: faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir

Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı.

23.09.2019 13:01Fed/rosengren: faiz indirimi aşırı risk almayı cesaretlendirir
Boston Merkez Bankası ( Fed ) Başkanı Eric Rosengren, faiz indirimlerinin devam etmesinin, ekonomi bileşenlerini "aşırı risk alma" konusunda "cesaretlendirebileceği" uyarısı yaptı.
Rosengren, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta yaptığı faiz indirimi kararında karşı oy kullanmasına neden olarak, daha düşük faizlerin işletmeleri ve tüketicileri borçlanmaya ve "aşırı risk" almaya teşvik etmesi konusunda endişe etmesini gösterdi.
Daha düşük faiz oranlarının ekonomiyi, insanları ve şirketleri aşırı şekilde borçlanmaya cesaretlendirerek, daha narin bir zemine zokabileceğinden endişe ettiğini belirten Rosengren, son resesyonun da yüksek borç seviyeleriyle azdırıldığını savundu ve ekledi:
"Yüksek kaldıraç kullanımının genel olarak resesyona neden olmadığını, ancak yüksek kaldıracın resesyonu daha kuvvetlendirici olabileceğini not etmek önemli. Bir kere resesyon oluştuğunda borçlular ve borç verenler geri çekilir, borç çarpanları ciddi şekilde düşer."



Merkez Bankası, Boston, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
13:31 Abd ve çin: washington'daki ticaret görüşmeleri verimli geçti
13:31 Borsa ilk yarıda düştü
13:30 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
13:29 Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti
13:29 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
13:29 Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
13:28 Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler