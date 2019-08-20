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Fed/Rosengren: Faiz indirimi için yavaşlama belirtisini görmeli

Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faizlerde indirim için, ekonomik yavaşlamanın belirtilerinin görülmesi gerektiğini vurguladı.

20.08.2019 13:25 Fed/Rosengren: Faiz indirimi için yavaşlama belirtisini görmeli
Boston Merkez Bankası (Fed) Başkanı Eric Rosengren, faizlerde indirim için, ekonomik yavaşlamanın belirtilerinin görülmesi gerektiğini vurguladı.
Bloomberg TV ile söyleşisinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha da düşürmesine destek verme konusunda isteksiz olduğunun sinyalini veren Rosengren, ABD'de ekonomik koşulların iyi olduğunun altını çizdi.
Para politikasının gevşetilmesinin borçlanma artışını cesaretlendirebileceği uyarısı da yapan Rosengren,
"İnsanları çok fazla risk almaya cesaretlendirmek büyük bir risk. Bunu yapmak bir sonraki sıkıntılı dönemi daha kötü hale getirebilir ve Fed'i ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere ek harcamayı cesaretlendirecek çok az cephane ile bırakabilir" dedi ve ekledi:
"Global koşullar zayıf. Para politikasının geveşetilmesini arzu edeceğim koşulların olmadığını söylemiyorum. Ben yalnızca bir yavaşlamadan daha öteye giden bir şeyler olduğuna ilişkin kanıt görmek istiyorum; mevcut durumda daha fazla adım atılması için bir ihtiyaç görmüyorum."



Merkez Bankası, Boston, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

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