Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fed tutanakları yayımlandı

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.

08.04.2020 22:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:50
Fed tutanakları yayımlandı
ABD Merkez Bankasının ( Fed ) son toplantılarına ait tutanaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki etkisi geçene kadar faiz oranlarının 0 seviyesinde tutulacağının sinyalini verdi.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Mart ayının 2'si ile 15'inde düzenlenen toplantılarına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığına çekildiği 15 Mart'taki son toplantının tutanaklarında, Kovid-19 salgınının ABD de dahil olmak üzere birçok ülkede ekonomik faaliyeti aksattığı belirtildi.
Tutanaklarda, Kovid-19 salgınının küresel finansal koşulları da etkilediği vurgulanarak, "Tüm katılımcılar, son haftalarda ABD ekonomisinin yakın dönemli görünümünün keskin bir şekilde kötüleştiği ve belirsiz hale geldiği görüşünde." ifadesi kullanıldı.
Ekonomik görünüme yönelik risklerde artış
Ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına işaret edilen tutanaklarda, ekonomideki toparlanmanın salgının kontrol altına alınmasına yönelik önlemler, bunların başarısı ve diğer politika yanıtlarına bağlı olduğu aktarıldı.
Tutanaklarda, finansal piyasaların olağanüstü bir türbülans ve stres sergilediği belirtilerek, Fed üyelerinin piyasaların işleyişindeki aksamalara ilişkin endişelerini dile getirdiği aktarıldı.
Fed üyelerinin çoğunun faiz oranında 100 baz puanlık indirimi savunduğunun ifade edildiği tutanaklarda, bu karara sadece Fed'in Cleveland Şubesi Başkanı Loretta J. Mester'in karşı çıktığı ve 50 baz puanlık indirim istediği kaydedildi.
Ekonomiyi destekleme vurgusu
Tutanaklarda, "Para politikasıyla ilgili olarak katılımcılar, ekonominin son olayları atlattığından ve komitenin istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerini başarma doğrultusunda rayına oturduğuna emin olana kadar, faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığında kalmasının uygun olacağı kanısına vardılar." ifadesi kullanıldı.
Kamu sağlığı, küresel gelişmeler ve enflasyon baskıları da dahil olmak üzere ekonomik görünüme yönelik bilgilerin izlenmeye devam edileceğinin vurgulandığı tutanaklarda, komitenin ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atacağı bildirildi.
Tutanaklarda, Fed'in hanehalkları ve işletmelere kredi akışını sağlamak, maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunun altı çizildi.
Fed, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için daha önce 17-18 Mart'ta yapılacağı duyurulan Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirimine gitmişti.
Politika faizini 2 Mart'ta 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına düşüren Fed, 15 Mart'ta ise yüzde 0-0,25 aralığına çekmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Fed tutanakları yayımlandı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Ekonomi
Yeni koronavirüs tedbiri! İşten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu Ekonomi
75 yıldır böylesi yaşanmadı! Korona Fransa ekonomisine darbe vurdu
Et ve Süt Kurumu’ndan ’Depolarındaki etler çürüdü’ iddiasına yanıt Ekonomi
Et ve Süt Kurumu'ndan "Depolarındaki etler çürüdü" iddiasına yanıt
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı Ekonomi
Çorumlu girişimci, dezenfekte kabini geliştirip seri üretime başladı
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi Ekonomi
AB, koronavirüs nedeniyle ilaç üreticilerinin iş birliğine izin verdi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü Ekonomi
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Motorine zam geldi
Karantina ayı Mart’ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu Ekonomi
Karantina ayı Mart'ta en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

23:07: Hayvancılık merkezi Van'da korona virüs sıkıntısı - Ekonomi 23:04: Kaanlar Şirketler Grubundan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Ekonomi 23:00: İşten çıkarmalar 3 ay yasaklanıyor - Ekonomi 22:50: Fed tutanakları yayımlandı - Ekonomi 22:44: Seyahat devleri devlet yardımlarına bel bağladı - Ekonomi 21:40: Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı - Haberler 19:50: Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor - Ekonomi 18:07: Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı - Ekonomi 16:36: Son dakika: Motorine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 16:25: Mart ayında en fazla kazandıran yatırım aracı euro oldu - Ekonomi 16:12: Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü - Ekonomi