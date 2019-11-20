Haberler » Ekonomi » Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir - Ekonomi

Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

New York Fed Başkanı John Williams, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

20.11.2019 09:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:59Fed / Williams: Faizleri belirlerken esnek yaklaşım gerekir

New York Başkanı John , ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda bağlı olacakları herhangi bir patika çizmediğine dikkat çekerek, faizleri belirlerken erken yaklaşım gerektiğini vurguladı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre Williams, bu yıl yaptıkları üç faiz indiriminin ardından, bu aşamada faizleri sabit tutma konusunda kendisi ve Fed'deki akadaşlarının rahat olduklarını belirtti.

Washington'daki bir sermaye piyasaları konferansında, Fed'in belirlediği faiz oranının ABD ekonomisi için uygun düzeyde olduğunu söyleyen Williams, "Bence para politikamız doğru yerde" dedi ve ekledi:

"Ekonomimiz de olmasını istediğimiz yerde bulunuyor. Enflasyon hala hedefin altında iken global görünümde hala  düşüşler görmekte olduğumuzu düşünüyorum. Kesinlikle bazı aşağı yönlü  riskler gözlemliyorum."

Nasıl bir gelişmenin Fed'in faiz indirimlerine ara verme kararını yeniden değerlendirmesine yol açacağının sorulduğu Willams, "Fed için  tek bir veriye aşırı tepki vermemek, trendleri takip etmek önemli" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Williams, Fed, Ekonomi

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:26 Prof. Dr. Martin Löffelholz, İTO'da konferans verecek
11:26 Soylu: İHA'ların tespit ettiği toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirildi
11:26 Saudi Aramco'nun net kârı 9 petrol devinin toplamından fazla
11:26 Hayvancılık desteklemeleri haczedilemeyecek
11:25 Muratbey'in "Süt Perileri" süt ve sağlığı eğitiminden geçiyor
11:02 Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi
22:50 Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak
14:56 Fenerbahçe borsada kazandırdı
20.11.2019 11:32:15