Fed, yabancı merkez bankaları için repo kolaylığı başlatacak
Fed, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.
31.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
Fed , yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi