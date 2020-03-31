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Fed, yabancı merkez bankaları için repo kolaylığı başlatacak

Fed, yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.

31.03.2020 15:54 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:54
Fed, yabancı merkez bankaları için repo kolaylığı başlatacak
Fed , yabancı merkez bankalarının ellerindeki ABD Hazine kağıtlarını ABD Doları ile takas edebilmelerine imkan veren geçici bir kredi kolaylığı başlatacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Fed, Ekonomi
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