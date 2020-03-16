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Fed, yangını söndüremedi

Fed'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesi, piyasaların ateşini söndüremedi.

16.03.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:13
Fed, yangını söndüremedi
Fed 'in Kovid-19 salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için ikinci kez sürpriz faiz indirimine gitmesi, piyasaların ateşini söndüremedi. S&P 500 endeksinin açılışta yüzde 8 düşmesiyle devre kesici uygulaması devreye girdi. Dow Jones yüzde 12 ile 1987'den bu yana en sert düşüşü kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Fed, Ekonomi

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