Fedakar anne baba engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

Osmaniye'de yaşayan Fuat ve Emine Demir çifti, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuklarını ilerlemiş yaşlarına rağmen kendi elleriyle besliyor, yıkıyor, giydiriyor, tıraş ediyor, tekerlekli sandalyeyle gezdiriyor.Demir çiftinin 7 çocuğundan 36 yaşındaki Sefer, 32 yaşındaki Kadriye ve 29 yaşındaki Mehmet, serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.Hem zihinsel hem de bedensel engelli çocuklarına 65 yaşındaki anne Emine ile 76 yaşındaki baba Fuat Demir adeta bebek hassasiyetiyle bakıyor.Her gün çocuklarını elleriyle besleyen yaşlı çift, engelli evlatlarının tüm yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyor.Daha önce çeşitli gündelik işlerde çalışan baba Fuat Demir, son 20 yıldır yaptığı hamallığı belinde görülen rahatsızlık nedeniyle bırakmak zorunda kaldı.Babanın işsiz kalmasının ardından ailenin tek geçim kaynağı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından çocukları için aldıkları özürlü bakım parası oldu. Anne Emine Demir, yıllardır engelli 3 çocuğuyla ilgilendiğini söyledi.Çocuklarına kendileri dışında bakacak kimse olmadığını dile getiren Emine Demir, "36 senedir ben çekiyorum. Bakımları zor, çok zor ama ciğer işte nereye atayım? Mecbur bakacağım, başka kimse bakmaz ki." dedi.Çocuklarının rahatsızlıklarının doğumdan hemen sonra ortaya çıktığını belirten Demir, "Ben 65 yaşındayım. Bende de kalp, tansiyon var. Kendim de doktora gidip duruyorum. Allah'ımdan bana bu çocuklara bakabilmek için güç kuvvet vermesini diliyorum her gün. Her sabah, öğle, akşam yemeklerini veriyorum. Haftada bir banyo yaptırıyorum. Erkek olanları tıraş ediyorum. Benim ihtiyarla birlikte yapıyoruz başka kimsemiz yok. Atılır mı ciğer atılmaz." diye konuştu."Halinize şükredin""Çocuklarında engel olmadığı halde kahırlanan, dert yanan anneleri gördükçe üzülüyorum." diyen anne Emine Demir, "Çocuklarını bir an önce okula gönderip rahatlamak isteyen annelere diyorum ki 'Ben ne yapayım.' Halinize şükredin." ifadelerini kullandı.Baba Fuat Demir de, gece gündüz demeden çocuklarına bakmak için her şeyi yaptıklarını söyledi. Kendisinin 15 yıldır çalışamadığını ve devletin verdiği bakım parasıyla geçindiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:"Allah devletimizden razı olsun. Onun desteği olmasa ikimiz de çalışmıyoruz nasıl bakardık bunlara? 20 sene önce hamallık yapıyordum. Belimden sakatlandım, şimdi 5 kiloluk şekeri bile kaldıramıyorum. Pilimiz bitmiş artık. Çocuklar, gece bile durmuyorlar. Sabaha kadar başlarında uykusuz bekliyoruz. Ciğer işte nereye bırakayım? Yoksa parasını vereyim başkası baksın ama ciğer işte."