Fedakar anne her ilmeği oğlu için atıyor

Antalya'da yaşayan ev hanımı Özge Koptur, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 5 yaşındaki oğlu Mehmet Emir'i yürütebilmek için gece gündüz el işi yapıyor. Evdeki bir odayı hastane odasına çeviren ve oğlunu kendi imkanlarıyla ayağa kaldırmayı başaran anne Koptur'un verilecek destekle en büyük hayali ise oğlunun koşarak kendisine sarılması.



Muratpaşa ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki ev hanımı 3 çocuk annesi Özge Koptur'un şu an 5 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Koptur'a 5 aylıkken Serebral Palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Hastalığı duyduğunda büyük üzüntü yaşayan anne Koptur,'doktorların çok iyi tedavi uygularsanız Emir yürüyebilir' sözüyle harekete geçti. Emir'e verilen engelli bakım maaşı ve evde yapıp sattığı el işi ürünlerle hayata tutunmaya çalışan anne Koptur, oğlunu yürütebilmek için deyim yerindeyse saçını süpürge yaptı. Çocuğuyla yakın ilgilenmek için başka bir işte çalışamayan Koptur, evde el işi çanta, kazak,patik çeşitli süs eşyaları örmeye başladı. Koptur, oğluna daha iyi imkan sunabilmek için gece yarılarına kadar örgü örmeye devam etti. Evinin bir odasını Emir'in yürümesini sağlayacak araçlarla donatmayı başaran anne Özge Koptur, attığı her ilmeğin oğlunun adımı gibi olduğuna dikkat çekti. Anne Özge Koptur, eğitim hayatından geri kalmasını istemediği oğlunu her gün okula, 3 tekerli sepetli bisikletiyle götürüp, getiriyor. Bugüne kadar ayaklarından 10 kez ameliyat geçiren, fizik tedavinin ardından yürüteç yardımıyla yürümeye başlayan küçük Emir'in annesinin en büyük hedefi ise oğlunun iyileşip koşarak kendisine sarılması. Yürüyüp futbol oynamak isteyen Emir'in hayali ise Antalyasporlu futbolcularla tanışabilmek.



"Parka gidemiyoruz"



3 çocuk annesi Özge Koptur, 5 yaşındaki Emir Koptur'a 5 aylıkken Serepral Palsi teşhisi konulduğunu söyledi. Emir'in bu yıl okula başladığını dile getiren anne Koptur, "Yürüteciyle okula gidiyor. 'Anne Neden başka çocuklarda yürüteç yada bendeki cihazlardan yok diye soruyor.' Parka gidemiyor. Götürsem bile oradaki çocuklar gibi hareket edemedikçe üzülüyor, ağlıyor. Normal yaşıtlarımız gibi hareket edemiyor. Çocuklar Emir'i sokakta yürüteciyle gördükleri zaman çok farklı bakıyorlar" dedi.



"Oda hastane gibi"



Emir'in bugüne kadar 10 kez operasyon geçirdiğini ve bu ay içinde büyük bir ameliyat daha geçireceğini dile getiren Koptur, "Emir öğlen okuldan geldiği zaman 1-1 saat yürüme bandında çalışmamız oluyor. fizik tedavimiz oluyor. Ayakta durma, adım atma çalışmamızı yapıyor. Evde bir odayı oğlum için hastanedeki yer gibi bir yer yaptım. Yürüme bandı aldım, duvara yürüme merdiveni taktırdım. Oğlumu yürütebilmek için evde de egzersizlere devam ediyoruz" diye konuştu.



"Sabahlara kadar çalışıyorum"



Doktorların yoğun tedavi görmesi halinde Emir'in yürüyebileceğini söylediğini aktaran Özge Koptur, "O an yıkıldık ama daha sonra oğlumun üzerinde durdum. Gece gündüz çabaladık. Yaklaşık 1.5-2 yıldır yürüteç ile yürüyor Emir. Sabahlara kadar çalışıyorum. Emir'in attığı her adım bana destek güç, umut veriyor" dedi.



"Emir'in yürümesini hayal ediyor"



En büyük hayalinin Emir'in koşarak boynuna sarılması olduğunu kaydeden Koptur, "O bunu başarıncaya kadar çalışmaya örgü örmeye devam edeceğim. Sadece güzel yürekli insanlardan destek bekliyorum. Sipariş bekliyorum. Yürüme umudu çok yüksek Emir'in. Bu el işlerini yapıyorum bana sipariş verseler bana yine yeter. Karşılıksız bir şey istemiyorum. Emeğimin karşılığı olarak oğlumun yürümesini koşarak bana sarıldığını görmek istiyorum" dedi.



"Her ilmek Emir için"



Attığı her ilmeğin Emir'in bir adımı olduğunun altını çizen Koptur, "Emir'in aylık gideri 5-6 binin lirayı buluyor. Seansları çok pahalı. Yoğun fizik tedavi, robot, hidroterapi, duygu bütünleme seansı var. Biz şuan fizik tedavi, robot seansı alabiliyorum. Bu ay robot seansı bitti. Acilen onu almamamız gerekir. Robot seansına oğlumu götürebilmek için de daha fazla ürün satmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Futbolu çok seviyor" Emir'in hayalinin ise futbol oynamak olduğunu vurgulayan Özge Koptur, "Top oynamayı çok istiyor. Antalyasporlu futbolculardan destek gelirse, yada Emir'i sahada maça götürürlerse oğlum çok mutlu olur" şeklinde konuştu.



Küçük Emir ise, "Yürümek istiyorum. Şu an annemin siparişlerine yardım ediyorum. Büyünce siparişçi olmak istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA