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Fedakar öğretmen sağlık çalışanlarını unutmadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde Öğretmen Çağlar Gülcek, sağlık çalışanları için kendisine ait 3D yazıcı ile evinde siperlikli maske üretiyor.

04.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:58
Fedakar öğretmen sağlık çalışanlarını unutmadı
Aydın 'ın Köşk ilçesinde Öğretmen Çağlar Gülcek, sağlık çalışanları için kendisine ait 3D yazıcı ile evinde siperlikli maske üretiyor.

Köşk Altıeylül Ortaokulu Bilişim Teknolojisi Öğretmeni Çağlar Gülcek, Korona virüs salgını dolayısıyla hastanelerde büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanları için evinde 3D yazıcı ile siperlikli maske üretimine başladı. Ürettiği maskeleri Aydın'daki sağlık kuruluşlarına gönderen Gülcek, büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Eşi Sakine Gülcek'in desteği ile üretime devam eden Çağlar Gülcek, son olarak ürettiği yüz, göz, ağız koruyucu siperlik maskeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş tarafından Köşk İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Erönem'e teslim etti.

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarına destek olmak amacı ile Gülcek öğretmenin fedakarlık örneği sergilediğini ifade ederek, "Gösterdiği duyarlılıktan ve verdiği emekten dolayı kıymetli öğretmenimize teşekkür ederiz. Ayrıca bu zorlu süreçte, büyük bir gururla beyaz önlüğünü giyip fedakarca hizmet eden sağlık çalışanlarımızdan Allah razı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Köşk, Güncel
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