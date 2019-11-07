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Fedakar öğretmenler köy okullarını boyadı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir araya gelen 4 öğretmen, ellerine fırçaları alarak 3 köy okulunu sıralarıyla birlikte boyadı.

07.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09 Fedakar öğretmenler köy okullarını boyadı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir araya gelen 4 öğretmen, ellerine fırçaları alarak 3 köy okulunu sıralarıyla birlikte boyadı.
Gökçeli Ortaokulunda görevli teknoloji ve tasarım öğretmeni Eda Yılmaz, görsel sanatlar öğretmeni Betül Çebi, beden eğitimi öğretmeni Ergin Kırkkeseli ve Türkçe öğretmeni Cihat Şimşek ile okullarından gönüllü 4 öğrenci, ilçenin yüksek kesimlerinde, birleştirilmiş sınıfları bulunan Cevizli, Düzköy ve Fatsalılar mahallelerindeki köy okullarını boyadı.
Okulları köy çocukları için eğlenceli hale getirmek için duvarlara öğretici resimler çizen öğretmenlere, boyadıkları okulların öğrencileri de destek verdi.
Teknoloji ve tasarım öğretmeni Eda Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezinden uzak ve imkanları kısıtlı köy okullarına destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim alması için kendi imkanları ile aldıkları malzemelerle köy okullarının iç ve dış sıvasını yapıp boyadıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Boyadığımız okullarda öğrencilerin daha mutlu olduğunu gözlemliyoruz. Bu, bizleri oldukça mutlu ediyor. Amacımız geleceğin emanetçileri çocuklara temiz, ferah ve eğitime uygun ortam sağlamaya çalışmak. Öğretmen olarak imkanları kısıtlı olan köylerimizde eğitim alan öğrencilerimize okulu daha eğlenceli hale getirmek istedik. Sınıfları boyarken duvarlara eğlenceli ve öğretici resimler çizdik. Sınıfları güzelleştirmeyi, eğitim kalitesini artırmayı, birlik beraberliği güçlendirmeyi, dayanışma ve güler yüzlülüğü amaç ediniyoruz."
Yılmaz, imkanları doğrultusunda köy okullarını boyamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Eda Yılmaz, Salıpazarı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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